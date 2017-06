Toch forse straf voor inrijden op neef

1



9 juni 2017 17:15



Een 37-jarige man uit Amersfoort die twee jaar geleden in Bunschoten met een auto op een neef is ingereden, is door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 240 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor poging tot zware mishandeling.



De verdachte was door de rechtbank vrijgesproken. Het slachtoffer, een 40-jarige Bunschoter, ontvangt bovendien 775 euro schadevergoeding.