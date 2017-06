Tips en camerabeelden blijven welkom

1



9 juni 2017 16:6



De politie is dankbaar voor de grote betrokkenheid bij het onderzoek naar de dood van Savannah. De concrete tips worden door de recherche onderzocht.



Meer tips/camerabeelden over bijzonderheden die gezien zijn bij de locaties rondom de plaats waar Savannah gevonden is (De Kronkels) of bij de vindplaats van de fiets (Hoogland) blijven welkom.



Gebruik hiervoor het tipformulier, of bel 0900 - 88 44. Anoniem melden kan via 0800 - 7000 of via M-online.