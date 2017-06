Politie staat open voor verschillende scenario’s

1



Reageer



0 reacties



9 juni 2017 15:44



De politie staat op dit moment in het onderzoek open voor verschillende scenario’s rond de vermissing en het overlijden van Savannah.



,,Openstaan voor verschillende scenario’s betekent automatisch dat je niet bij voorbaat kunt uitsluiten dat er meer aanhoudingen volgen’’, zegt de politie.



,,De ontwikkelingen in het rechercheonderzoek, mede gevoed door tips die binnenkomen, moeten steeds meer duidelijkheid gaan geven over wat er precies met Savannah gebeurd is.’’