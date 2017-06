Justitie geeft bij Jinek toelichting over Savannah en Romy

1



8 juni 2017 16:43



Jet Hoogendijk, de hoofdofficier van Justitie Midden-Nederland, geeft vanavond in het tv-programma Jinek uitleg over de gebeurtenissen rond de twee dode 14-jarige meisjes Romy en Savannah.



Voor de dood van Romy zit een 14-jarige jongen uit Lunteren vast. Hij heeft bekend Romy seksueel te hebben misbruikt en geeft aan betrokken te zijn bij de dood van Romy. In de zaak rond Savannah zit een 16-jarige jongen uit Den Bosch vast.



Jinek wordt uitgezonden op NPO 1 om 23.07 uur.