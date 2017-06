Route stille tocht aangepast

1



2



Reageer



0 reacties



8 juni 2017 12:40



In overleg met de familie van Savannah is besloten vanavond een stille tocht te houden.



Om 19.30 uur wordt gestart vanaf het Kolkplein. Tijdens de stille tocht worden bloemen neergelegd nabij de school van Savannah, het Oostwende College.



Vanwege de verwachte, grote belangstelling is om logistieke redenen de route enigszins aangepast. Na de Zuidwenk en een klein stukje Schouw wordt niet afgeslagen naar de Prs. Irenestraat, maar wordt rechtdoor gelopen over de Schouw en de Kluver. Het gedeelte van de route rond de school is gecanceld. Nadat op het grasveld naast de school bloemen zijn gelegd, wordt rechtdoor gelopen over het fietspad van de Kluver richting de Bikkersweg.



De route ziet er nu als volgt uit: Kolkplein - Molenstraat - linksaf Huijgenlaan - rechtsaf Gerbrandysingel - rechtsaf Talmastraat - oversteken naar Zuidwenk - rechtsaf Schouw – rechtdoor Kluver (bloemen neerleggen op grasstrook naast school) – rechtdoor over fietspad Kluver - rechtsaf Bikkersweg - Kolkplein.