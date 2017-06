Uitvaart Savannah komende woensdag

1



7 juni 2017 23:4



De uitvaart van Savannah is woensdag 14 juni om 11.15 uur in de Adventkerk, staat op de website van uitvaartverzorger Van Asselt.



Mocht er in de Adventkerk geen plaats meer zijn, dan kan in de Zuiderkerk de dienst worden meebeleefd.



Aansluitend wordt Savannah in besloten kring begraven.



Voor de afscheidsdienst is er van 10.00 uur tot 11.00 uur gelegenheid tot condoleren. Ook op maandag 12 juni van 19.00 tot 21.00 uur is hiertoe gelegenheid in de Adventkerk.