Spakenburg haalt 'type-Verheydt'

7 juni 2017 22:51



Spakenburg heeft zich voor komend seizoen versterkt met Richard van Schooten. De 29-jarige aanvaller komt over van CSV Apeldoorn.



Van Schooten maakte afgelopen seizoen in de hoofdklasse B indruk met twintig doelpunten. ,,Het is een spits van 1,93 meter'', zegt technisch manager Melrik Beukers. ,,Een soort Thomas Verheydt.''



