Waarom politie Burgernet en Ambert Alert niet inzette bij vermissing Savannah

7 juni 2017 17:25



De politie geeft antwoord waarom er geen Burgernet en Amber Alert werd ingezet bij de vermissing van Savannah.



Burgernet is een oproep aan bewoners van een specifiek gebied om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Voor een Burgernetactie moet concreet een straal getrokken worden rond een punt op een kaart. Op het moment dat Savannah’s vermissing als urgent werd beschouwd, was er vanuit het onderzoek aanleiding om te denken dat zij mogelijk niet in Bunschoten was. Een Burgernetactie is daarom niet ingezet.



De vermissing van Savannah paste niet in de criteria die de politie gebruikt om Amber Alert in te zetten. Voor de inzet van Amber Alert moet er concreet indicatie zijn dat het leven van een ontvoerd of vermist kind in direct gevaar is. Die indicatie was er op basis van de onderzoeksresultaten op dat moment niet.



Wat heeft de politie gedaan na melding van haar vermissing?



De politie is vrijdagavond een opsporingsonderzoek gestart en heeft in overleg met haar ouders een aantal middelen zijn ingezet om te achterhalen waar Savannah verbleef. Alles met het doel om Savannah zo snel mogelijk levend te vinden. Denk hierbij aan zoeken op voor haar bekende plekken, onderzoek aan haar digitale middelen, nagaan van contacten met vrienden en dergelijke.



De politie deed niet mee met de burgerzoektocht



De politie organiseert zoektochten, met inzet van bijvoorbeeld de mobiele eenheid, forensische experts en speurhonden, als er vanuit het politieonderzoek aanleiding is om op een specifieke locatie te zoeken. Op het moment dat bewoners gingen zoeken in de weilanden tussen Bunschoten en Hoogland was er geen aanleiding vanuit het politieonderzoek om specifiek daar te zoeken. Om die reden is de politie wel in verbinding geweest met de organisatoren, maar heeft niet zelf daar meegezocht. ,,Uiteraard begrijpen en waarderen wij de behoefte van bezorgde bewoners om te zoeken naar een vermiste’’, geeft een woordvoerder van de politie aan.