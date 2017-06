Twee minuten stil aan begin tocht

1



Reageer



0 reacties



7 juni 2017 15:7



In overleg met de familie van Savannah is besloten om op donderdag 8 juni 2017 een stille tocht te houden voor Savannah. Om 19.30 uur wordt gestart vanaf het Kolkplein in Bunschoten-Spakenburg. Tijdens de stille tocht worden bloemen neergelegd nabij de school van Savannah, het Oostwende College. Voorafgaand aan de stille tocht wordt 2 minuten stilte in acht genomen door de deelnemers na een woord door de burgemeester.







Inwoners van de gemeente Bunschoten wordt gevraagd om waar mogelijk lopend of per fiets naar het beginpunt te komen. Voor bezoekers van buiten de gemeente is bedrijventerrein Haarbrug-Zuid aangewezen als centrale parkeerlocatie. Vanaf deze locatie rijden pendelbussen.



Opstelling tocht: beginpunt Kolkplein en vervolgens aansluiten in Dorpsstraat en Veenestraat.



Route:

Kolkplein - Molenstraat - linksaf Huijgenlaan - rechtsaf Gerbrandysingel - rechtsaf Talmastraat - oversteken naar Zuidwenk - rechtsaf Schouw - rechtsaf Irenestraat - linksaf Plecht - linksaf fietspad Kluver (bloemen neerleggen op grasstrook naast school) - rechtsaf Bolder - rechtsaf Mast - rechtsaf Plecht - linksaf fietspad Kluver - rechtsaf Bikkersweg - Kolkplein.