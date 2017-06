Verdachte in onderzoek naar dood Savannah morgen voorgeleid

1



7 juni 2017



De 16-jarige jongen die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten, wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Het meisje werd 4 juni levenloos gevonden in het water op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Ze was sinds donderdag 1 juni vermist. Omstandigheden wijzen op de betrokkenheid van de 16-jarige verdachte uit Den Bosch. Op basis hiervan wordt hij morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal beslissen over de verlenging van het voorarrest. Als hij vast blijft, dan zal de Raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland naar verwachting op 22 juni een beslissing nemen over de verdere verlenging van het voorarrest.

Met het oog op de jonge leeftijd van de betrokkenen en de beperkingen op het onderzoek, kunnen er nu verder geen mededelingen worden gedaan.

De politie zet het onderzoek voort. Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond 6 juni zijn tientallen tips binnen gekomen. Informatie blijft echter welkom: 0800 – 6070 (opsporingstiplijn politie) of anoniem: 0800 – 7000.