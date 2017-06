Spakenburg haalt keeper Ter Wielen

1



7 juni 2017 10:8



Het doel van Spakenburg zal komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid verdedigd worden door Leon ter Wielen.



De 28-jarige keeper komt over van Fortuna Sittard. Daarvoor was Ter Wielen twee jaar actief bij Achilles ’29 en vier jaar bij PEC Zwolle.

,,Leon is een relatief jonge keeper met al flink wat ervaring’’, zegt technisch manager Melrik Beukers. ,,Dat is precies wat we nodig hebben onder onze lat.’’