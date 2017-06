Zo'n veertig tips in zaak-Savannah

1



Reageer



0 reacties



7 juni 2017 8:3



De zaak-Savannah is dinsdagavond uitgebreid belicht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie heeft ongeveer veertig tips binnengehad naar aanleiding van die uitzending. ,,Het onderzoeksteam zoekt de tips verder uit'', zegt een woordvoerder van de politie. ,,Dank voor het meedenken!''



De 14-jarige Savannah Dekker werd zondagmorgen levenloos gevonden op industrieterrein De Kronkels. Haar fiets werd vrijdag al teruggevonden in Hoogland. De politie vroeg burgers in Opsporing Verzocht of zij vanaf donderdagmiddag 15.00 uur - het moment van haar verdwijning - iets verdachts hadden gezien op beide locaties. De zaak wordt nu verder onderzocht.