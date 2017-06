Brand verwoest woning Oosterstraat

Vlammen slaan uit het dak. (foto: Caspar Huurdeman)



7 juni 2017 1:30



In de Oosterstraat woedde dinsdagnacht een grote uitslaande woningbrand.



De brandweer kwam met enkele wagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na een klein uur was de brand ‘meester’. De brandweer was nog wel enige tijd bezig met nablussen.



De buurman ontdekte de brand bij de voordeur. Ook werd er glasgerinkel gehoord. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Onderzoek moet dit uitwijzen.



De buurman probeerde het vuur nog te blussen met een tuinslang, maar er was geen houden aan. Tijdens de brand waren harde knallen te horen. Mogelijk waren dit ontploffende gasflessen of lag er zwaar vuurwerk opgeslagen.



Er waren geen personen aanwezig in de woning omdat het pand werd verbouwd. De schade aan de woning is groot. De woning is onbewoonbaar verklaard.



Enkele buurtbewoners mochten de eerste uren nog niet terug naar hun woning.