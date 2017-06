Waarschuwing politie voor inzamelingsactie voor familie Savannah

1



6 juni 2017 23:52



De politie waarschuwt voor geldinzamelingsacties voor nabestaanden van Savannah.



,,Die zijn niet uit naam van de familie en deze stelt dit ook niet op prijs. Let op waar u uw geld aan doneert.’’



De Facebookpagina ’Ter Nagedachtenis Van Savannah Dekker’ was via Doneeractie.nl van plan ,,om een bloemenpakket samen te stellen en deze uit te delen aan de familieleden, zodat ze toch op hun gemak worden gesteld’’ en hoopte ,,zoveel mogelijk op te halen met deze inzamelingsactie, zodat we de best mogelijke bloemenpakketten kunnen samenstellen.’’



Doneeractie.nl heeft de actie inmiddels gesloten. ,,De familie wenst geen andere initiatieven dan de stille tocht.’’ Alle donaties zullen binnen 1 tot 2 werkdagen worden teruggestort.