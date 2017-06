Vragen politie inzake dood Savannah

1



6 juni 2017 22:36



Op donderdagmiddag 1 juni vertrok Savannah op haar fiets van huis.



Haar fiets werd dezelfde avond gevonden aan de Monseigneur van de Weteringstraat in Hoogland, een plek op zo'n 20 minuten fietsen van de woning van het meisje.

Weet u wanneer de fiets en mogelijk door wie de fiets daar is achtergelaten? Ook kan het helpen als u zich alleen herinnert dat u de fiets zonder iemand daar zag.



Savannah werd gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Het is nog niet duidelijk sinds wanneer ze daar lag. Heeft u na 1 juni iets afwijkends gezien in de omgeving van die plek?



Heeft u een bewakingscamera in de buurt van de in Hoogland (Bunschoterstraat, ter hoogte van de Monseigneur Van de Weteringstraat) gevonden fiets van Savannah of in de buurt van de vindplek van Savannah (industrieterrein De Kronkels) hangen? Mogelijk heeft u interessant beeldmateriaal.



Neem contact met de politie als u informatie heeft. Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht waarin aandacht werd besteed aan de zaak zijn al ruim dertig tips binnengekomen.