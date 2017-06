‘Spijbelende verdachte moord Savannah zeer actief op social media’

1



Reageer



0 reacties



6 juni 2017 21:14



De 16-jarige inwoner van Den Bosch die verdacht wordt van de moord op 14-jarige Savannah Dekker was zeer actief op de sociale media, bericht het Brabants Dagblad.



Waarschijnlijk was het meisje al wat langer via sociale media met hem in contact gekomen, werd eerder al gemeld.



Ook spijbelde de jongen sinds vorig jaar zomer van school, het Van Maerlant in Den Bosch waar hij een vmbo-opleiding volgde. Er werd door de leerplichtambtenaar onderzoek naar de absentie gedaan.



De verdachte woont volgens de krant met zijn moeder in een huurwoning in Den Bosch. Hij was tot dusverre onbekend bij politie en jeugdzorg.