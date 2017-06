Robby Holder levert contract in bij Spakenburg

Robby Holder in het uitduel bij Barendrecht, waar hij twee keer scoorde. (archieffoto)



1



Reageer



0 reacties



6 juni 2017 20:14



Robby Holder vertrekt per direct bij Spakenburg. De 24-jarige aanvaller heeft morgen een afspraak met het bestuur om zijn doorlopende contract te vernietigen.



,,Ik denk dat Spakenburg toch niet mijn club is’’, concludeert Holder, die in zijn eerste jaar in 28 competitiewedstrijden drie keer scoorde. ,,En ik weet niet of volgend jaar daar wat aan zou veranderen.’’



Holder heeft bij Spakenburg niet kunnen brengen wat hij zelf verwachtte. ,,Het is een mooie club met een mooie accommodatie en aardige mensen, maar mijn prestaties waren niet goed. En waar dat aan ligt, weet ik niet.’’



Natuurlijk heeft de in het thuisduel tegen HHC Hardenberg opgelopen zware hersenschudding en zijn daaropvolgende auto-ongeluk niet geholpen. ,,Voor mijn blessure zat er nog wel een constante lijn in, maar daarna liep het inderdaad minder. Maar ik heb er voor mijn gevoel alles aan gedaan, zowel buiten als binnen het veld.’’ Toch luidt zijn conclusie: ,,Dit is voor mij een mislukt avontuur geworden. Daar baal ik verschrikkelijk van.’’