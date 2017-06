Politie op zoek naar getuigen en camerabeelden

1



Reageer



0 reacties



6 juni 2017 19:25



Het lichaam van de vermiste 14-jarige Savannah Dekker is zondag in het water bij De Kronkels aangetroffen. De politie heeft in deze zaak een verdachte aangehouden, maar de recherche is nog op zoek naar getuigen.



AVRO's Opsporing Verzocht besteedt vanavond (vanaf 20.30 uur op NPO 1) aandacht aan deze zaak. Voor het onderzoeksteam is het belangrijk een duidelijk beeld te krijgen van wat er gebeurd is in de tijd dat Savannah vermist raakte, donderdagmiddag 1 juni, tot het moment dat ze gevonden werd op zondag 4 juni. Alle informatie die het onderzoek kan helpen, wordt gevraagd te delen.



Wie heeft er iets gezien tussen donderdagmiddag 1 juni en zondag 4 juni in de omgeving van de Kronkels dat voor het onderzoek van belang kan zijn?



Wie heeft er relevante beelden die met het onderzoeksteam gedeeld kunnen worden?