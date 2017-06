Sporenonderzoek op de Kronkels afgerond

1



6 juni 2017 19:6



Het sporenonderzoek op de Kronkels, waar Savannah zondagmorgen in het water werd aangetroffen, is door de politie afgerond.



Het onderzoek naar wat er met de 14-jarige Bunschotense gebeurd is, gaat onverminderd door.



De politie gaat ervan uit dat Savannah door een misdrijf om het leven is gebracht.



Een 16-jarige inwoner van Den Bosch is maandag aangehouden. Hij zit in voorlopige hechtenis. Woensdag wordt besloten of hij langer kan worden vastgehouden.