Politie gaat nu officieel uit van misdrijf

6 juni 2017 17:18



De 16-jarige verdachte van de moord op Savannah zit in het belang van het onderzoek ‘in beperkingen’.



De inwoner van Den Bosch mag géén contact mag hebben met de buitenwereld, behalve zijn advocaat.



De politie gaat ervan uit dat Savannah door een misdrijf om het leven is gebracht. Het onderzoek moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is. De politie kan in deze fase van het onderzoek nog niets zeggen over de omstandigheden waaronder het lichaam is aangetroffen en of er sprake is van misbruik.



Er zijn zo’n 25 rechercheurs op de zaak gezet. Waar nodig zullen voor het onderzoek extra mensen zoals analisten, forensische experts, speurhondengeleiders en wijkagenten worden ingezet. Er zijn bij de politie diverse tips binnengekomen. Deze worden allemaal onderzocht. In het onderzoek naar de dood van Savannah worden relevante en beschikbare beelden onderzocht op aanknopingspunten.



Gelet op de huidige stand van het onderzoek ziet de politie geen aanleiding voor concrete adviezen voor ouders en schoolgaande kinderen. In het algemeen is het altijd verstandig om samen te fietsen naar school, vrienden en sport, in plaats van alleen.