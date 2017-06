Stille tocht voor Savannah

1



6 juni 2017 14:1



In overleg met de familie van Savannah is besloten om op donderdag een stille tocht te houden voor Savannah. Om 19.30 uur wordt gestart vanaf het Kolkplein. Na een toespraak van de burgemeester zijn er twee minuten stilte. Tijdens de stille tocht worden bloemen neergelegd nabij de school van Savannah, het Oostwende College.



De familie stelt het op prijs als er alleen kleurige bloemen worden meegenomen door de deelnemers. Deze bloemen kunnen tijdens de tocht neergelegd worden nabij de school van Savannah.



Lopend of op de fiets



Deelnemers aan de stille tocht wordt gevraagd om waar mogelijk lopend of op de fiets naar het Kolkplein te komen. Het is de bedoeling dat de fietsen op het plein van de Van Amerongenschool gestald worden of op het parkeerterrein achter het gemeentehuis.



Vlag halfstok



Inwoners worden opgeroepen om op donderdag 8 juni vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.



Parkeergelegenheid



Wanneer het toch noodzakelijk is om met de auto te komen dan is er parkeergelegenheid bij Sporthal De Kuil, Torenvalk 47. Vanaf daar is het via de Stadsgracht ongeveer 5 minuten lopen naar het Kolkplein.





Route



De route van de stille tocht is als volgt:

Kolkplein—Molenstraat---linksaf Huijgenlaan---rechtsaf Gerbrandysingel---rechtsaf Talmastraat---oversteken naar Zuidwenk---rechtsaf Schouw----rechtsaf Irenestraat—linksaf Plecht—linksaf fietspad Kluver (bloemen neerleggen op grasstrook naast school) ---rechtsaf Bolder---rechtsaf Mast---rechtsaf Plecht---linksaf fietspad Kluver---rechtsaf Bikkersweg --- Kolkplein.



2 minuten stilte



Op het Kolkplein zal de tocht worden afgesloten door de burgemeester met aansluitend 2 minuten stilte.



Gesprek



Na afloop van de stille tocht is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met pastoraal medewerkers in de Zuiderkerk of in De Fontein. Ook in het gemeentehuis zijn hulpverleners aanwezig voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek.

Terughoudend met overige initiatieven

De familie wil iedereen vragen om (hoe goed ook bedoeld) het alleen bij deze stille tocht te laten en geen overige initiatieven te organiseren.