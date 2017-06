Plek voor neerleggen bloemen op schoolplein Oostwende

1



Reageer



0 reacties



5 juni 2017 17:34



Op het schoolplein van de school van Savannah, het Oostwende College, is er een mogelijkheid om bloemen, tekeningen of knuffels neer te leggen.



In overleg met de familie is besloten om hiervoor één centrale plek te kiezen.



De bloemen die de afgelopen dagen al voor Savannah zijn neergelegd worden ook naar het schoolplein van het Oostwende College verplaatst.