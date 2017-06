Vanaf morgen condoleanceregister in gemeentehuis Bunschoten

1



Reageer



0 reacties



5 juni 2017 17:31



Vanaf morgenochtend (6 juni) ligt er een condoleanceregister voor Savannah in de hal van het gemeentehuis van Bunschoten.



In overleg met de familie is hiertoe besloten. Iedereen kan vanaf 10.00 uur het condoleanceregister tekenen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.



Het condoleanceregister zal op enig moment worden aangeboden aan de familie Dekker.