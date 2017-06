Bunschoten rouwt; burgemeester annuleert vakantie

1



5 juni 2017 16:57



De inwoners van de gemeente Bunschoten zijn vanwege het overlijden van Savannah Dekker in rouw. Velen kunnen zich nog maar nauwelijks voorstellen wat er gebeurd is.



Diverse activiteiten zijn deze week reeds afgelast. Ook vonden/vinden speciale bijeenkomsten in kerken plaats en besteden scholen aandacht aan het gebeurde. Savannah was leerling van het Oostwende College.



Waarschijnlijk vindt deze week een stille tocht plaats.



Vanwege al het verdriet onder de bevolking en in het bijzonder de familie van Savannah heeft burgemeester Melis van de Groep besloten zijn vakantie in Portugal te annuleren.