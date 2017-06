Vlaggen halfstok in Bunschoten

1



2



3



4



5



Reageer



0 reacties



5 juni 2017 10:29



Bij veel woningen hangt vandaag de vlag halfstok



Inwoners rouwen om de dood van Savannah Dekker. Het 14-jarige meisje werd zondag gevonden in het water bij De Kronkels nadat ze sinds donderdagmiddag vermist was.



Het hele dorp leefde mee tijdens haar verdwijning. Het verdriet is groot.