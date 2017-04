Spakenburg kruist degens met directe concurrent

1



15 april 2017 10:53



Onder leiding van Joop Gall is Spakenburg goed bezig om weg te komen uit de kelder van de Tweede Divisie.



Tegen de nummers 1 en 2 (Jong AZ en GVVV) werden vier punten gepakt, waardoor de blauwen boven de rode streep staan.



Vanmiddag gaat Spakenburg op bezoek bij UNA dat 16e staat en een punt minder heeft dan de gasten. Een belangrijk duel derhalve voor beide teams in de strijd tegen degradatie.



De wedstrijd op sportpark Zeelst in Veldhoven vangt aan om 15.30 uur en wordt live uitgezonden door Fox Sports.