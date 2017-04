Topper op de Westmaat

1



15 april 2017 10:22



IJsselmeervogels kan de komende wedstrijden een beslissende slag slaan om het kampioenschap.



Vanmiddag komt nummer 3 Scheveningen op bezoek, een week later nummer 2 FC Lisse. IJsselmeervogels voert de ranglijst aan met drie punten voorsprong op Lisse en zes op Scheveningen.



In Scheveningen wonnen de rooien met 2-3. Sherwin Grot scoorde de winnende treffer in blessuretijd. Ondertussen is Berry Powel met dertien treffers de gevierde man bij de rooien en heeft Grot een dienende rol. Het tweetal is samen goed voor 25 doelpunten.



De ontmoeting op de Westmaat vangt aan om 15.00 uur.