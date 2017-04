Eemdijk treft titelfavoriet

1



15 april 2017 9:25



Eemdijk treedt vanmiddag in het strijdperk tegen ACV.



De Assenaren staan met nog twee inhaalwedstrijden vier punten achter op koploper DOVO.



De eerste is zaterdag tegen Eemdijk dat de laatste twee duels winnend wist af te sluiten en op een veilige zevende plaats staat in de hoofdklasse B.



De ontmoeting op sportpark De Vinken vangt aan om 14.30 uur.