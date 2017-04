Rosita Mahabir Princess Popularity 2017 tijdens Indian Beauty Queen

Princess Popularity 2017.



13 april 2017 10:22



,,Eindelijk was daar de finale’’, kijkt Rosita Mahabir terug op de verkiezing Indian Beauty Queen the Netherlands 2017.



,,Ik heb er zolang naartoe geleefd. Elk weekend vele uren getraind. Catwalktraining, presentatietraining, danslessen, sporten enz. Ik stond iedere week paraat. Naast mijn drukke werkzaamheden moest ik alles inplannen om de deadlines te halen met onder andere mijn charitywerk bij de Voedselbank en in het ziekenhuis. Het was heel hard werken, maar ik heb het met heel mijn hart en ziel met 100% inzet gedaan.’’ Rosita geeft aan dat het belangrijk is dat vrouwen uit hun comfortzone komen en zichzelf op de kaart zetten, ongeacht hun leeftijd, en daarmee aangeven dat ze nog volop in het leven staan. ,,Ze kunnen hun grenzen verleggen om hun doel te bereiken. Het moet benadrukt worden dat vrouwen ook buiten de huiselijke kring wat te melden hebben, namelijk ‘gelijkheid’. Het is belangrijk dat mensen respect voor elkaar hebben.’’



Tijdens de talentenronde heeft Rosita de kans gekregen en gegrepen om haar moeder te eren. ,,De dya (aarden schaaltje) die ik brandde tijdens mijn speech was voor haar. Dankbaar, zo was zij toch aanwezig in mijn gedachten en hart. Dankzij haar ben ik de vrouw die ik nu ben. Van haar heb ik geweldige lessen gehad als respect, zorgzaamheid, liefde, (zelf)respect en eerlijkheid die ik in praktijk breng. Mijn speech ging over respect, voor jezelf en voor elkaar!’’



Zo stond Rosita op 8 april in de Broodfabriek in Rijswijk met enorm veel trots op het podium, na al de voorbereidingen en trainingen. ,,Vooral omdat ik zoveel geleerd heb (onder andere Bollywood dansen), nieuwe ervaringen heb opgedaan (een radio-interview) en nieuwe mensen heb ontmoet. Dank aan de organisatie AJSC Entertainment van Amjad Jahan en Seema Chedi. Dit was de afsluiting van een fantastische tijd als finaliste Indian Beauty Queen.”



Toen kwam de prijsuitreiking. ,,Iedereen zat met kloppend hart, de spanning was om te snijden. Het leek wel een eeuwigheid te duren. Ze spraken over wie er het meest populair was, wie zich het beste in de kijker heeft gespeeld, wie er het meest populair is op social media, degene wie het publiek het meest omarmde. Toen noemde hij een naam. Door de zaal galmde: en Princess Popularity 2017 is geworden... Rosita Mahabir!’’ ,,Wat een beloning voor mijn harde werk, erkenning van het publiek en eerbetoon aan mijn ouders die er helaas niet meer zijn maar altijd in mij geloofden. Dankzij wie ik in Nederland ben opgegroeid en mij de juiste opvoeding en educatie hebben gegeven. De kans die ik mijn zoon nu geef, en de levenslessen die ik van hen leerde en nu aan mijn zoon leer. Ik ben dankbaar dat ik hen trots heb gemaakt, op alles wat ik heb gedaan. Zij hadden hiervan genoten net als ik. Voor nu heb ik mijn doel bereikt. Mijn stem is gehoord. Ik ben zeer dankbaar’’, besluit Rosita.



Kijk op Facebook op: Princess - Rosita Mahabir - Popularity - Indian Beauty Queen the Netherlands 2017!