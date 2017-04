Dordrechters opgepakt voor diefstal pallets

1



12 april 2017 14:22



In de nacht van dinsdag op woensdag hielden agenten twee verdachten aan op verdenking van diefstal. In het busje waar ze in zaten, werden gestolen pallets ontdekt. De recherche zoekt de eigenaar van deze pallets.



Rond 01.30 uur reden agenten op de Oostsingel toen een busje hen passeerde. Omdat ze zagen dat het mistlicht aanstond, besloten de agenten de bestuurder te laten stoppen. Bij het afnemen van een blaastest reageerde de bestuurder nerveus. Hierop vroegen de agenten of ze in het busje mochten kijken. Na toestemming zagen ze dat er achterin zestien pallets lagen die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. De twee, 26 en 35 jaar uit Dordrecht, werden aangehouden.



Er is nog geen aangifte gedaan van de diefstal. Omdat de verdachten vanuit de richting van het bedrijventerrein Zuidwenk kwamen gereden, kan het goed mogelijk zijn dat de pallets daar gestolen zijn. De recherche verzoekt de eigenaar van de pallets contact op te nemen. Dat kan door te bellen met 0900 - 88 44.