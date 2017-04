Spakenburg ‘kopieert’ Limburgs volkslied

Het Spakenburgs Visserskoor.



12 april 2017 13:58



Het volkslied van Spakenburg (‘Aan het mooie IJsselmeer’) blijkt dezelfde melodie te gebruiken als de Limburgse equivalent. Dat viel diverse Limburgers op bij het kijken naar het NOS Journaal, waar maandag een item werd getoond over de waterkering in Spakenburg.



Navraag van de Limburgse zender L1 leert dat Spakenburg de melodie sinds de jaren 50 gebruikt. ,,Daarmee staat vast dat Limburg eerder was: 'Waar in 't bronsgroen eikenhout' is sinds 1939 ons officiële lijflied.’’



Het Spakenburgse volkslied:

Aan het mooie IJsselmeer,

Veilig bij de dijk,

Ligt het plaatsje Spakenburg,

In haar eenvoud rijk.

Waar men niet het stadsgewoel,

Door de straten hoort,

Daar is mijn vaderland,

Spakenburg mijn oord



Het Limburgs volkslied:

Waar in ’t bronsgroen eikenhout,

’t nachtegaaltje zingt.

Over 't malse korenveld,

’t lied des leeuweriks klinkt.

Waar de hoorn des herders schalt,

langs der beekjes boord.

Daar is mijn vaderland,

Limburgs dierbaar oord!