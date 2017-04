Liever geen ballonnen oplaten op Koningsdag

1



11 april 2017 19:20



Ballonnen oplaten met Koningsdag, het lijkt leuk en feestelijk. ,,Maar de lol heeft een keerzijde: veel van die ballonnen komen in de natuur terecht’’, zegt Jeanet van Zoelen van de Vogelbescherming Nederland.



,,Slecht voor vogels, slecht voor vissen, slecht voor het milieu: de plastic soep is al gevuld genoeg. Ballonnen oplaten is geen feest voor vogels en andere dieren; die kunnen ballonresten aanzien voor voedsel en ze opeten. Ook ballonnen die 'afbreekbaar' zijn! Als zulke resten hun maag of darmen verstoppen, sterven ze van de honger. Verder raken vogels verstrikt in linten en touwtjes van ballonnen en kunnen ze minder goed voedsel zoeken of nare snijwonden oplopen. Daar komt nog het zwerfafval bij.’’



Hoe vaak dieren dood gaan of pijn lijden door afval van ballonnen is onmogelijk te zeggen, maar het gebeurt, aldus de Vogelbescherming. ,,Genoeg reden om te zoeken naar andere manieren om feest te vieren. Simpel: ballonnen ophangen en na afloop gewoon weer opruimen! Ze hoeven toch niet allemaal de lucht en de natuur in? Een kleine opoffering om groot leed te voorkomen.



En ook alternatieven zijn er zat. We kwamen tegen: bellen blazen, lampionoptochten, feesttoeters en fluitjes, wapperen met linten of pomponnetjes of gekleurde piñata’s stukslaan met kleine cadeautjes erin.’’