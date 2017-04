Soli Deo Gloria voert Marcus Passie uit

1



Reageer



0 reacties



11 april 2017 18:4



Op woensdag 12 april wordt in De Fontein de Marcus Passie van Hans Boelee uitgevoerd door de Christelijke Gereformeerde Zangvereniging Soli Deo Gloria.



De Marcus Passie vertolkt het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Het is de vierde keer dat deze Marcus Passie in ons dorp wordt uitgevoerd.

Het lijdensverhaal wordt gelezen door de lector Ds. P.W.J. van der Toorn. De vertolking van de sopraanpartij door Willy van de Groep-van Diermen, de tenorpartij door Peter Nagel, de baspartij door Gerrit Willemsen en de baritonpartij door zanger Eduard van Maanen. Organist Christiaan Gmelig Meyling begeleidt het koor op het orgel ,,en die ons allen in zijn orgelspel draagt naar de climax van het vergeven door God van al onze schuld.’’



Ook het publiek nemet een belangrijke plaats in; de samenzang is een onderdeel van de uitvoering. De gehele Marcus Passie zal via de beamer te volgen zijn en wordt bijna geheel in het Nederlands gezongen.



Deze indrukwekkende paascantate is in goede handen van dirigent Evert van de Kamp. De opening is door voorzitter Arris van Twillert en de sluiting door de tweede voorzitter Jan Koelewijn.



De aanvang is 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur. De toegang is gratis.



Na afloop van het concert wordt bij de uitgangen een collecte gehouden voor de onkosten.