Politie waarschuwt jongeren voor gebruik lachgas

11 april 2017 14:36



De politie in Baarn vindt de laatste tijd op hangplekken steeds vaker slagroompatronen.



Jeugd gebruikt het lachgas in de patronen om high te worden. Het gas wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd. ,,Het lijkt onschuldig, maar kan erg gevaarlijk zijn’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Zeker in combinatie met andere middelen zoals alcohol.’’



Het gebruik brengt vele risico’s met zich mee. Enkele hiervan zijn:

- zuurstoftekort in de hersenen, met als gevolg dat je je evenwicht verliest;

- flauwvallen;

- gevoel van onrust en angst;

- je longen kunnen bevriezen, met als gevolg dat je niet meer kunt ademen. Hersenschade of zelfs de dood zijn dan heel dichtbij;

- kapotspringen van trommelvlies bij gebruik tijdens verkoudheid;

- na gebruik nog uren onoplettend, wat ernstige gevaren voor bijvoorbeeld het verkeer met zich meebrengt.



Op lange termijn zijn de gevaren onder andere:

- hersenschade;

- neurologische stoornissen.



Slagroompatronen vallen niet onder de Opiumwet, zijn niet verboden en kun je daarom overal kopen. ,,Toch is het onverstandig om het lachgas zo te gebruiken, gezien de risico's die eraan kleven.’’



Het is niet bekend ook in Bunschoten-Spakenburg onder jeugd lachgas wordt gebruikt om high te worden. ,,Ziet u jeugd met slagroompatronen bezig? Maak daar melding van, zodat de politie met de jongeren in gesprek kan gaan.’’