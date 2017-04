Michael Lanting kiest voor ONS Sneek

1



11 april 2017 12:14



Spakenburg-middenvelder Michael Lanting draagt vanaf volgend seizoen het tenue van derdedivisionist ONS Sneek.



De 32-jarige Lanting, die onder Hans van de Haar zijn basisplaats verloor, maar onder de nieuwe trainer Joop Gall weer belangrijk is, gaf in februari aan na vier seizoenen te gaan vertrekken bij de blauwen.



ONS Sneek is ,,ontzettend blij en trots‘’ dat de middenvelder zijn carrière gaat vervolgen op het Zuidersportpark. ,,Lanting is een verdedigende middenvelder die ijzersterk is in de duels. Daarnaast is hij een prima verbindingsspeler die het vuile werk zeker niet schuwt. Door zijn jarenlange ervaring in de top van het amateurvoetbal (Spakenburg, Achilles ‘29, AFC en Hollandia) beschikt hij over leiderschapskwaliteiten die een elftal sterker maken. Lanting wordt alom geprezen om zijn rol binnen de lijnen.’’