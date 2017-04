Utrechts Landschap zoekt Beschermers

1



Reageer



0 reacties



11 april 2017 15:37



Utrechts Landschap start een wervingsactie in de provincie Utrecht om nieuwe Beschermers te werven. Het aantal structurele donateurs van 23.500 mensen blijft op peil, maar het aantal te beheren hectares natuur wordt steeds groter (ruim 5.000 hectare). Dit vraagt om meer structurele inkomsten van Beschermers.



Een harmonieuze omgeving voor mens, dier en plant ontstaat niet vanzelf. Utrechts Landschap beschermt de natuur al negentig jaar en zorgt dat iedereen daar van kan blijven genieten. Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties zet de stichting zich in om meer natuur in Nederland te creëren. En dat doet Utrechts Landschap door lokaal erfgoed en landschap te kopen, beschermen en beheren. Met succes: allerlei bijzondere planten en dieren profiteren hiervan!



,,Als we willen dat onze (klein)kinderen zich ook nog verbonden kunnen voelen met de Utrechtse natuur, dan moeten we nu de kostbare natuur en het monumentale erfgoed in bescherming nemen. Met meer Beschermers kan Utrechts Landschap meer natuur veilig stellen.’’



Het onderhouden van de prachtige Utrechtse natuur, landgoederen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en 159 erkende monumenten in provincie Utrecht is enorm kostbaar. De steun van Beschermers is daarbij van groot belang. Zij zorgen naast financiële steun ook voor het maatschappelijke draagvlak. Daarmee zetten Beschermers via Utrechts Landschap, de Utrechtse natuur hoog op de agenda bij belangrijke partijen. Dankzij dit draagvlak worden subsidies toegekend en kan Utrechts Landschap natuur en cultureel erfgoed aankopen en onderhouden.



Mensen die voor 1 juni 2017 Beschermer worden, voor slechts € 2,50 per maand, ontvangen naast het welkomstpakket ook nog eens het prachtige foto- en verhalenboek Negen Seizoenen, het extra dikke jubileumnummer Mijn Utrechts Landschap met daarin een grote gebieds- en wandelkaart en een Beschermerspas met veel voordeel cadeau. ,,Doe mee en word Beschermer, kijk op www.utrechtslandschap.nl.’’