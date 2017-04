Politieauto vernield tijdens uitgaansavond

1



10 april 2017 18:57



In de nacht van zaterdag op zondag is in Bunschoten-Spakenburg een politieauto vernield.



De vernieling vond plaats tussen 01.45 uur en 02.30 uur. De agenten hadden de auto geparkeerd ter hoogte van de Spuistraat. Na sluitingstijd van de horecagelegenheden troffen de agenten hun dienstwagen aan met een ingetrapte voorruit en gedeukte motorkap.



De politie is op zoek naar de daders. Heeft u iets gezien van de vernieling of heeft u meer informatie die kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844. Als u zich liever anoniem meldt kan dat via 0800-7000.