Test langste zelfsluitende waterkering ter wereld

10 april 2017 11:17



Vandaag om 13.15 uur wordt de langste zelfsluitende waterkering ter wereld getest in het historische centrum van Spakenburg.



Het is de eerste keer dat de 300 meter lange kering omhoog komt, onder toeziend oog van inwoners en andere geïnteresseerden.



De waterkering komt uit de grond omhoog als het water in de havens van Spakenburg stijgt. Deze oplossing beschermt het achterland tot aan Amersfoort tegen hoogwater. Tegelijkertijd behoudt het centrum van Spakenburg zijn historisch aangezicht en blijven de havens volledig in tact. Het is de eerste keer in Nederland dat deze techniek wordt toegepast bij een primaire waterkering.



De kering maakt onderdeel uit van het dijkverbeteringsproject langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken aan een waterveilig Nederland. De dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem is naar verwachting dit najaar afgerond.