Vol op lantaarnpaal geknald

9 april 2017 8:30



Op de Westsingel heeft zondag rond 03.00 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.



Surveillerende politieagenten troffen daar een gecrashte auto op zijn kant. De automobilist was de macht over het stuur verloren en tegen een lantaarnpaal geknald.

De bestuurder zat nog in het wrak. Agenten hebben hem uit het wrak geholpen. Het slachtoffer was wel nog goed bij kennis en is meegenomen met de ambulance. Hij is zelf naar de brancard gelopen met ondersteuning . Vanaf de brancard moest hij een de blaasproef doen. Volgens de politie ter plaatse had hij gedronken.

De politie en de brandweer hebben de weg schoon gemaakt omdat er benzine op de weg lag. De weg werd tijdelijk afgesloten.