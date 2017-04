Eemdijk wint van SDC Putten

1



0 reacties



8 april 2017 16:23



Eemdijk heeft op eigen veld weten te winnen van SDC Putten. In de streekderby vielen veel doelpunten. Eemdijk trok aan het langste eind.



De thuisploeg zette vanaf het eerste fluitsignaal de aanval in. Dat leidde na twaalf minuten al tot een goal. Rutger Huijgen bracht de Diekers op voorsprong. Na een aantal goede kansen voor Eemdijk was het Fouad Belarbi die de marge verdubbelde. Na rust leken de rollen wel omgedraaid. Putten kwam steeds meer aan voetballen toe. Eemdijk kreeg het moeilijk. De gasten kwamen terug in de wedstrijd door twee keer te scoren binnen tien minuten. Eemdijk herpakte zich en scoorde in de slotfase nog tweemaal. Argjend Selimi en Belarbi bepaalden de eindstand op 4-2.