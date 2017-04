Spakenburg wint thuis van kampioen

1



Reageer



0 reacties



8 april 2017 17:22



Spakenburg heeft op eigen veld weten te winnen van Jong AZ. Voor AZ, dat vorige week al kampioen werd, is dit pas de derde nederlaag van het seizoen.



AZ speelde in een hoog tempo en werd in de beginfase gelijk gevaarlijk. Spakenburg moest hier een beetje aan wennen, maar paste zich snel aan. De eerste en enige grote kans voor Spakenburg in de eerste helft, was er na een half uur voetbal. De keeper van AZ redde knap. In de tweede helft bleef AZ de aanval zoeken. Keeper André Krul verrichte een aantal belangrijke reddingen. Jong AZ wist wel te scoren, maar deze goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Met nog een kwartier te spelen kwam Spakenburg op voorsprong. Olivier Pilon maakte de enige goal van de wedstrijd.