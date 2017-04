IJsselmeervogels overtuigend langs ONS Sneek

1



IJsselmeervogels heeft geen punten gemorst in Friesland. Uit tegen ONS Sneek werd met ruime cijfers gewonnen. Met nog vijf wedstrijden te gaan staan de rooien drie punten voor op FC Lisse, dat zelf van Scheveningen won.



IJsselmeervogels begon scherp aan het duel. Toch kwamen de rooien, voor de derde week op rij, op achterstand. Iloba Achuna scoorde voor de Snekers. IJsselmeervogels liet het hier niet bij zitten. Vijf minuten later stonden de gasten namelijk met 1-2 voor. Ali Akla en Berry Powel scoorden binnen twee minuten na elkaar. Na de rust kregen de rooien vrijwel direct een penalty. Deze werd benut door Powel. En met nog ruim een half uur op de klok scoorde Powel de 1-4. Dit werd na nog wat kansen over en weer de eindstand.