Wie wordt de sterkste man van Bunschoten-Spakenburg?

7 april 2017 16:5



Na ruim 25 jaar wordt de sterkste man van Bunschoten-Spakenburg weer georganiseerd in het dorp.



Loods of Fitness zette een paar maanden geleden dit evenement weer op de kaart en er kwamen meteen inschrijvingen van sterke mannen uit het hele land binnen.



In twee gewichtscategorieën (boven de 105 kg en onder de 105 kg) wordt er zaterdag 8 april vanaf 12.00 tot 18.00 uur gestreden om de titel ‘Sterkste man Bunschoten-Spakenburg 2017’.



U bent van harte welkom op dit gratis evenement om de sterke atleten aan te moedigen. Het evenement vindt plaats bij sportcentrum Loods of Fitness aan de Dieselweg 4.