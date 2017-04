Verre reis voor koploper

1



8 april 2017 11:8



IJsselmeervogels maakt zaterdag 8 april de reis naar Sneek. Daar treft het ONS, de nummer negen op de ranglijst.



De verwachting is dat het niet zo soepeltjes zal gaan als in de heenwedstrijd op de Westmaat. Op eigen veld won IJsselmeervogels met maar liefst 6-0 van de Friezen, de grootste competitiezege. De Friezen zijn bezig aan een goede serie en zijn zes wedstrijden op rij ongeslagen.



Het duel op het Zuidersportpark in Sneek begint om 15.00 uur en wordt geleid door scheidsrechter Frank Winter uit Bussum.