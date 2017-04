Streekderby op De Vinken

1



Reageer



0 reacties



8 april 2017 10:6



Op de 26ste competitiedag is Eemdijk de gastheer van SDC Putten.



Het is het duel duel tussen de nummers zes (Putten) en zeven in de hoofdklasse B. Beide teams hebben 24 wedstrijden gespeeld. Daarin pakte SDC Putten 39 punten en Eemdijk 34.



De heenwedstrijd op de Putter Eng eindigde in een 2-0-zege voor de thuisclub.



Het duel op sportpark De Vinken begint om 14.30 uur en wordt geleid door scheidrechter Harold van der Ketterij uit het Zeeuwse Goes. Hij floot eerder deze competitie de wedstrijd Eemdijk-Sparta Nijkerk.