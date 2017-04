Spakenburg treft kampioen

1



Reageer



0 reacties



8 april 2017 10:44



In de 30ste competitieronde krijgt Spakenburg kampioen Jong AZ op bezoek.



De Alkmaarse formatie pakte afgelopen weekend op overtuigende wijze de titel in de Tweede Divisie.

Spakenburg krijgt dus een hele kluif aan deze opponent, die de heenwedstrijd won met maar liefst 5-0.

Spakenburg staat nu op een p/d-plaats, maar wil er in de laatste zes wedstrijden alles aan doen om zich veilig te spelen.



Het duel op sportpark de Westmaat begint in verband met de uitzending op Fox Sports om 15.30 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Clay Ruperti uit Capelle aan den IJssel. Hij floot eerder dit seizoen het duel Spakenburg-Excelsior Maassluis.