Wethouders op werkbezoek bij Accent Praktijkonderwijs Nijkerk

Wethouder achter de naaimachine.

Van links naar rechts. Ard Kleijer, Teun Jan van Ooijen, Carolien van der Goot, Jan van Heerikhuize, Marieke Haanschoten en Bert Koops.



6 april 2017 17:9



De ChristenUnie-wethouders Ard Kleijer (Putten) en Bert Koops (Bunschoten) zijn maandag op werkbezoek geweest naar Accent Praktijkonderwijs Nijkerk.



Twee docenten op deze school die ook raadslid voor de ChristenUnie zijn, Teun Jan van Ooijen en Carolien van der Goot, hadden dit plan samen opgepakt. De directeur en het stageteam waren direct erg enthousiast over de plannen. Het is belangrijk voor de wethouders om te weten welke leerlingen er op deze school hun opleiding volgen en welke extra hulp er meestal nodig is om een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt.



Het samenzijn werd geopend door de locatiedirecteur Mevrouw Haanschoten. Zij waardeerde enorm de komst van de beide wethouders. Nicolette Stam de orthopedagoog vertelde wat meer over de achtergrond van de leerlingen. Zij legde uit waarom zij vaak meer hulp nodig hebben op de school, wat hun mogelijkheden zijn, maar ook de beperkingen. Voor de wethouders is dit belangrijk omdat gemeenten verantwoordelijk zijn om ook deze jongeren zonodig aan passend werk te helpen. Ook hebben wethouders vaak contacten met bedrijven en andere instanties welke soms nodig zijn op een juiste plek te vinden.



Marjan van Dijk en Gerard van Egmond (beiden stagedocent) vertelden welke inspanningen zij verrichten om de leerlingen een goede stageplaats te geven, waar vaak ook extra ondersteuning nodig is. De school heeft de verplichting om de leerlingen te helpen een baan te vinden. Niet alle leerlingen stromen uit naar werk. Soms is dagbesteding een beter traject als een reguliere baan niet tot de mogelijkheden behoort. Of beschut werk. En dat is goed voor de wethouders om te ervaren welke inspanningen de school doet en hoe de samenleving daar een rol in kan spelen. Het zoeken blijft naar bedrijven die deze jongeren een kans gunnen op succes.



De wethouders gingen ook zelf aan de slag. Het heet natuurlijk niet voor niets praktijkonderwijs. Ze kropen allebei achter een naaimachine en maakten een telefoonhoesje (Spakenburgs blauw en Puttens blauw) onder bezielende leiding van Wilma Gulliker, de docent textiele werkvormen. Later gingen de beide wethouders nog in gesprek met een aantal leerlingen. Zij konden goed vertellen waarom de extra steun en begeleiding nodig zijn.