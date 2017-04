Palletdieven op heterdaad betrapt

Kunststof pallets (foto: politie Bunschoten-Spakenburg)



1



Reageer



0 reacties



6 april 2017 12:12



De politie heeft twee palletdieven aangehouden op De Kronkels.



Na een melding van een diefstal van kunststof pallets op bedrijventerrein De Kronkels gingen agenten met meerdere voertuigen ter plaatse. Er werden twee verdachten aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex in Houten.



De politie krijgt de laatste tijd meer meldingen van diefstal van kunststof pallets vanaf de verschillende bedrijventerreinen in Bunschoten-Spakenburg. ,,Tijdens onze surveillance zien wij regelmatig openstaande hekken, stapels pallets en andere goederen die niet afgesloten op bedrijventerreinen staan. Ondanks het feit dat men deze goederen hoort te laten staan is de werkelijkheid helaas anders. Zelf kunt u al een hoop doen om het risico op een diefstal te verkleinen. Denk daarbij aan het afsluiten van hekken door middel van (hang)sloten en het opslaan van pallets in uw bedrijf in plaats van op een open terrein.’’ Ziet u een verdacht persoon of voertuig en mocht u het niet vertrouwen, bel dan direct 112.