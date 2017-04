Stoom en heel veel eieren in de polder

1



6 april 2017 16:22



Op Tweede Paasdag (maandag 17 april) is er van 11-16 uur van alles te beleven in de polder Arkemheen: een groots eierspektakel en een stoomgemaal onder stoom.



Geruisloos loopt de stoommachine alsof het 1917 is. De stokers en de machinist kunnen je alle in-en outs vertellen over de ketel en de oude machine. Zet al je zintuigen op scherp.



In de kolenloods, het bezoekerscentrum, zijn allerlei eieractiviteiten te doen: eieren verven, welke vogel hoort bij welk ei, paaseieren schminken (vanaf 13 uur), het eierensmaakonderzoek.

Op de zolder van het bezoekerscentrum is de expositie ‘Voorjaar in de polder’, foto’s van Jelle de Jong te zien. Foto’s van hofmakende, parende, broedende weidevogels en met jongen. Er is ook veel informatie over hoe het gesteld is met de (weide) vogels in de polder.

Buiten zitten al heel wat vogels op eieren. Vlakbij het stoomgemaal zitten er een aantal kieviten te broeden en je hoort overal de grutto zijn eigen naam roepen. Kijk je goed in het weiland dan zie je de hazen verstoppertje spelen. Natuurlijk is er ook een eierspeurtocht. Waar zal de stoompaashaas ze hebben verstopt?



Genoeg te beleven tijdens de Tweede Paaseimaaldag in de polder! Toegang €3,50 en €1,75 voor kinderen t/m 14 jaar. Alle activiteiten zijn verder gratis.



Stoomgemaal Arkemheen bevindt zich aan de Zeedijk 6 in Nijkerk.