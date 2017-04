Lokale PVV in de maak

An van Pijkeren brengt haar stem uit tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. (archieffoto)



5 april 2017 17:17



De PVV wil volgend jaar maart in Bunschoten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuws werd vanmorgen door partijleider Geert Wilders wereldkundig gemaakt. In juni/juli wordt bekend in welke plaatsen de PVV definitief mee gaat doen.



An van Pijkeren - zij stond bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 32ste plaats op de PVV-lijst - toont zich erg blij. ,,Super!''



Lees meer in de Bunschoter van woensdag 5 april.